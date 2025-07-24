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Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.

Источник: © РИА Новости

Прощание проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Вахту памяти несет почетный караул.

Путин с букетом темных роз подошел к гробу, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.

После этого он направился к родным и близким Подносовой и лично выразил им соболезнования. Президент довольно долго — не меньше четверти часа — разговаривал с родными судьи, а затем крепко их обнял.

Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.

Ирина Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Она проработала на посту председателя Верховного суда чуть больше года — эту должность она заняла апреле 2024-го, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991-го.

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