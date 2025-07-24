Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой

Прощание проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Вахту памяти несет почетный караул.
Путин с букетом темных роз подошел к гробу, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.
После этого он направился к родным и близким Подносовой и лично выразил им соболезнования. Президент довольно долго — не меньше четверти часа — разговаривал с родными судьи, а затем крепко их обнял.
Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.
Ирина Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Она проработала на посту председателя Верховного суда чуть больше года — эту должность она заняла апреле 2024-го, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991-го.