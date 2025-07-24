Эксперты назвали зарплату флориста в Новосибирске за одну смену

Ко Дню флориста сервис «Авито Работа» представил обзор вакансий флористов в Новосибирске, где специалисты могут зарабатывать до 3700 рублей за смену.
Одна из вакансий предлагает работу помощником флориста с обучением. В обязанности входит разбор поставок, уход за цветами, поддержание чистоты, работа с кассой и фотографирование букетов. Зарплата составляет 3000 рублей за смену при графике 2/2.
Другая вакансия предполагает работу флористом-декоратором с опытом работы в дизайне и оформлении. Требуется создание и оформление композиций, участие в дизайн-проектах, обслуживание покупателей и мерчендайзинг. Заработная плата варьируется от 40 000 до 90 000 рублей в зависимости от графика.
Также есть вакансия для флористов, специализирующихся на сборке букетов без работы с клиентами. Смена стоит 3700 рублей, ежемесячный доход с учетом премий составляет около 80 000 рублей. Работодатель обещает стабильные выплаты, понятные условия и уважительное отношение.