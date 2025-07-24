Эксперты назвали зарплату флориста в Новосибирске за одну смену

Другая вакансия предполагает работу флористом-декоратором с опытом работы в дизайне и оформлении. Требуется создание и оформление композиций, участие в дизайн-проектах, обслуживание покупателей и мерчендайзинг. Заработная плата варьируется от 40 000 до 90 000 рублей в зависимости от графика.