Аудит помог сэкономить госбюджету 5,6 трлн сумов за полгода

При помощи проверок дополнительные резервные поступления в казну составили 5 трлн сумов. Благодаря платформе «Дистанционный аудит» удалось устранить нарушения на 4 трлн сумов.
В планах расширить ввод системы финконтроля на десять ведомств. Ранее этот механизм внедрили 12 министерств. Глава государства поручил модернизировать систему аудита в бюджетных организациях и усилить обмен данными со Счетной палатой.
Главе государства также рассказали о том, как продвигается внедрение «Халк назорати» по всему Узбекистану. Платформа позволит узбекистанцам сообщать о проблемах, связанных с инфраструктурой. К ней подключат ведомства и хокимияты.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан внедряет гендерное бюджетирование.