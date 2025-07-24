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Аудит помог сэкономить госбюджету 5,6 трлн сумов за полгода

За первое полугодие 2025 года благодаря аудиту удалось уменьшить неэффективные расходы бюджета на 5,6 трлн сумов, сообщили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на презентации о работе Счетной палаты.

При помощи проверок дополнительные резервные поступления в казну составили 5 трлн сумов. Благодаря платформе «Дистанционный аудит» удалось устранить нарушения на 4 трлн сумов.

В планах расширить ввод системы финконтроля на десять ведомств. Ранее этот механизм внедрили 12 министерств. Глава государства поручил модернизировать систему аудита в бюджетных организациях и усилить обмен данными со Счетной палатой.

Главе государства также рассказали о том, как продвигается внедрение «Халк назорати» по всему Узбекистану. Платформа позволит узбекистанцам сообщать о проблемах, связанных с инфраструктурой. К ней подключат ведомства и хокимияты.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан внедряет гендерное бюджетирование.