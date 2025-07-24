Похвала ускорила развитие речи у детей

В масштабном исследовании приняли участие более 3,3 тыс. родителей из России, Великобритании и Норвегии. Каждый из них заполнил опросник и анкету о речевом развитии своих детей в период с одного до трех лет. Эти инструменты помогли ученым получить информацию о ценностях и установках в воспитании, которых придерживаются респонденты, и словарном запасе их детей в исследуемом возрасте.