Грозы, местами ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 июля

В пятницу будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах возможны грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах — туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.