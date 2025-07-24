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Грозы, местами ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы, местами сильные ливни прогнозируются 25 июля в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах возможны грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах — туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 21 градуса по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку.