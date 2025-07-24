Красноярцев будут судить за мошенничество с отловом бездомных животных

Двое жителей Красноярска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств, связанных с фиктивными контрактами на отлов безнадзорных животных.
Следствием установлено, что в мае 2020 года приятели, желая обогатиться, создали подконтрольные им компании. Вместо участия в честных аукционах, они выиграли тендеры на проведение работ по отлову бездомных собак и кошек в ряде районов края, включая Шарыповский, Козульский, Краснотуранский, а также в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный.
Сразу после получения контрактов обвиняемые забыли о своих прямых обязательствах по отлову животных, но не о получении бюджетных средств. С целью хищения государственных денег подрядчики предоставляли заказчикам поддельные акты о выполненных работах. В этих документах утверждалось, что сотни животных были отловлены на территории указанных районов. На самом деле ни одна из фирм не занималась фактическим отловом, а вся представленная документация была подложной.
В результате этой мошеннической схемы из бюджета было похищено более 3 миллионов рублей. Для легализации незаконно полученных средств соучастники переводили деньги через подконтрольные компании на свои личные счета, маскируя эти операции под оплату несуществующих услуг.
Собрав достаточную доказательную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов. Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: мошенничество и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Обвиняемые свою вину не признают.
Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом города Красноярска.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске осудили молодых людей за «отмывание» денег через чужие онлайн-кошельки. Согласно данным прокуратуры, мужчина обратился к знакомому, работающему в компании сотовой связи, и убедил его использовать клиентскую базу для реализации своего плана.