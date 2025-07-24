Красноярцев будут судить за мошенничество с отловом бездомных животных

Сразу после получения контрактов обвиняемые забыли о своих прямых обязательствах по отлову животных, но не о получении бюджетных средств. С целью хищения государственных денег подрядчики предоставляли заказчикам поддельные акты о выполненных работах. В этих документах утверждалось, что сотни животных были отловлены на территории указанных районов. На самом деле ни одна из фирм не занималась фактическим отловом, а вся представленная документация была подложной.