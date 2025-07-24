Прокуратура помогла многодетной белоруске расторгнуть договор о кредите с 5% пени в день и консультацией за 1800 рублей

Прокуратура помогла многодетной расторгнуть договор о кредите с 5% пени в день. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.
В ведомстве рассказали, что на личный прием в прокуратуру обратилась многодетная мать с жалобой на необоснованно высокую сумму, которая ей была предъявлена к оплате со стороны коммерческой фирмы за оказанные услуги.
В момент проверки выяснилось, что жительница Витебска для получения кредита на потребительские нужды в размере 36 000 рублей по наиболее выгодным условиям заключила договор с организацией на оказание консультационных услуг в сфере кредитования.
«Стоимость таких услуг составила 1,8 тысячи рублей. Эта сумма подлежала уплате в течение трех дней после подписания акта сдачи-приемки услуг», — сказано в сообщении.
В случае неуплаты предусматривалась пеня в размере 5% от стоимости услуг за каждый просроченный день. В коммерческой организации советовали белоруске для получения кредита обратиться в пять банков. В прокуратуре заметили: условия, на которых выдавался кредит, женщине не озвучили и в письменном виде не передали.
«Необоснованно не рекомендовали и другие банки, предоставляющие кредит по наиболее выгодным условиям», — обратили внимание в пресс-службе.
В результате, некачественно оказанная услуга повлекла получение жительницей Витебска кредита на невыгодных для нее условиях. В ведомстве уточнили, что по иску коммерческой организации с обманутой многодетной женщины была взыскана стоимость оказанной услуги.
Женщина не могла в полной мере самостоятельно защищать свои права. На указанном основании прокурор Витебска предъявил в суд исковое заявление о расторжении данного договора. Суд Московского района Минска исковое заявление удовлетворил.
«В связи с расторжением договора организация утратила право требовать от многодетной матери оплату за некачественно оказанную слугу, исполнительное производство в отношении нее было прекращено», — уточнили в прокуратуре.
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