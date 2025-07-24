Прокуратура помогла многодетной белоруске расторгнуть договор о кредите с 5% пени в день и консультацией за 1800 рублей

В случае неуплаты предусматривалась пеня в размере 5% от стоимости услуг за каждый просроченный день. В коммерческой организации советовали белоруске для получения кредита обратиться в пять банков. В прокуратуре заметили: условия, на которых выдавался кредит, женщине не озвучили и в письменном виде не передали.