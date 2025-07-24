Столетний юбилей отметила долгожительница из Тулуна

Жительница Тулуна Ираида Никитина отметила свой 100-летний юбилей. Ее жизнь, полная испытаний и самоотверженного труда, стала примером стойкости и преданности своему делу. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве социального развития Иркутской области.
— Родилась долгожительница в селе Горелое Тамбовской области. В 1937 году тот край постигли засуха и голод, и семья по специальному переселению отправилась в Читинскую область. Работали они в колхозе, — рассказывают власти области.
С началом Великой Отечественной войны Ираиде, старшей из пяти детей, было всего 16 лет. В условиях жесточайшего дефицита она не могла работать на лесосеке из-за отсутствия подходящей одежды. Тогда родители нашли для нее работу нянечки.
В 1944 году Ираида переехала в город Хилок, где начала шить одежду для фронтовиков. Работа была невероятно тяжелой: по 12−14 часов в сутки без выходных.
После войны Ираида продолжила трудиться, сначала в геологоразведочной партии, а затем, с 1954 года, в швейной промышленности Тулуна, где проработала до 1980 года. Общий трудовой стаж Ираиды составляет 40 лет.
За свои заслуги сибирячка была награждена медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», а также удостоена званий «Стахановец» и «Ветеран труда».