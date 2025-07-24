Самарский уличный театр показал в Петербурге новый спектакль по легендам Жигулей

Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На средства гранта коллектив создал масштабный спектакль «Заповедная» по мотивам легенд Жигулёвских гор.
Премьера прошла 18−20 июля в Санкт-Петербурге на Международном фестивале уличных театров «Елагин парк».
Основой спектакля стали мифы и предания Самарской Луки, Каменной Чаши и Жигулей. В постановке использованы воздушная акробатика, ручные костюмы и оригинальные инженерные конструкции.
Показ в Самаре запланирован на 16−17 августа в Струковском саду в рамках юбилейного X фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». Поддержку мероприятию оказывает правительство региона. В фестивальной программе — театры, мастер-классы, перформансы, музыка и арт-объекты.
Ранее мы писали, что на 4-й очереди набережной у «Ладьи» продолжаются бесплатные кинопоказы под открытым небом. На этой неделе покажут «Выжившего», «Афоню» и «Каникулы строгого режима».
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