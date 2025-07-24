Омичи простятся с бизнесменом Мацелевичем 25 июля

25 июля в Омске проводят в последний путь предпринимателя Станислава Мацелевича. Портал kvnews.ru сообщил, что прощальная церемония пройдет с 14 до 15 часов в Лютеранской кирхе на улице Рождественского.
Бизнесмен был известен в городе как основатель СРО «Первая гильдия строителей», а также юридической компании. В последние годы Мацелевич вел собственный телеграм-канал, в котором разбирал различные финансовые вопросы.
Напомним, в 2020 году омич попал в колонию на 5 лет за хищение в особо крупном размере. После освобождения в 2022-м начал процедуру банкротства с долгами 2,6 млрд рублей. В минувший понедельник, 21 июля, тело бизнесмена было обнаружено в лесном массиве «Зеленого острова». Точная причина смерти пока не названа.