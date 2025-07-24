Омичи простятся с бизнесменом Мацелевичем 25 июля

Напомним, в 2020 году омич попал в колонию на 5 лет за хищение в особо крупном размере. После освобождения в 2022-м начал процедуру банкротства с долгами 2,6 млрд рублей. В минувший понедельник, 21 июля, тело бизнесмена было обнаружено в лесном массиве «Зеленого острова». Точная причина смерти пока не названа.