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Минздрав: 16 000 белорусов обратились за медпомощью после укусов клещей — на 10,8% больше, чем год назад

16 000 белорусов пришли к медикам из-за клещей — на 10,8% больше, чем в 2024.

Источник: Комсомольская правда

16 000 белорусов пришли к медикам из-за клещей — на 10,8% больше, чем в 2024. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года в организации здравоохранения за медицинской помощи из-за присасывания клещей обратилось более 16 000 белорусов.

«Это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — обратили внимание в пресс-службе.

В Минздраве сообщили, что наибольшее число пострадавших от нападения клещей было зафиксировано в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске. А наименьшее — в Витебской и Минской областях. Из данных следует, что чаще всего (речь идет про 70%) белорусы страдали от клещей, находясь в лесных зонах. Реже членистоногие встречались в населенных пунктах, приусадебных участках.

«Что касается заражения Лайм-боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, то медицинские работники регистрируют снижение — в 1,2 раза», — отметили в Министерстве здравоохранения.

Ранее экологи заявили о массовой гибели не менее 159 рыб в реке Плиса в Борисове.

Тем временем Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.