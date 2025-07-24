Минздрав: 16 000 белорусов обратились за медпомощью после укусов клещей — на 10,8% больше, чем год назад

В Минздраве сообщили, что наибольшее число пострадавших от нападения клещей было зафиксировано в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске. А наименьшее — в Витебской и Минской областях. Из данных следует, что чаще всего (речь идет про 70%) белорусы страдали от клещей, находясь в лесных зонах. Реже членистоногие встречались в населенных пунктах, приусадебных участках.