Игрок «Крыльев» Бабкин объяснил, чем Адиев как тренер отличается от Осинькина

22-летний полузащитник «зелено-бело-синих» поделился впечатлениями от работы с новым наставником волжан.
Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня нынешнего года. Сменил Игоря Осинькина, который работал с клубом 5 лет. В минувшем сезоне «КС» стали десятыми с 31 очком.
Адиев же заканчивал чемпионат с подмосковными «Химками» и оставил их в РПЛ только номинально, заняв 12-ю строчку.
В первом туре нынешнего розыгрыша Премьер-лиги самарцы разошлись ничьей с тольяттинским «Акроном» — 1:1. Завтра состоится домашний матч второго тура против «Пари НН» (6+).
«Получаю удовольствие от работы с Магомедом Мусаевичем. Мне он импонирует как человек. Можем честно и открыто разговаривать. Что касается работы на поле, то комментировать особо нечего. Потихоньку двигаемся просто — день за днем. Нарабатываем связи, отрабатываем идеи, которые хочет видеть тренер. Верю, что у нас все впереди», — заявил полузащитник «КС» Сергей Бабкин.
Отдельно в разговоре с журналистом «Матч ТВ» объяснил разницу в подходах Адиева и Осинькина:
«Не хочу какие-то отличия находить между ними. Просто сами люди разные. Может, по моему мнению, Магомед Мусаевич чуть больше индивидуально разговаривает с игроками. Но, опять же, тут кому как нравится. Кто-то любит держать дистанцию с футболистами, кто-то, наоборот, предпочитает ее немного сокращать».
Ранее сообщали, что Сергей Чебан и Владислав Целовальников рассудят встречи «Крыльев Советов» и «Акрона» во втором туре Премьер-лиги.
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