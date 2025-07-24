Крупный белорусский банк сказал, могут ли дети самостоятельно менять валюту. Подробности обнародовали в пресс-службе «Беларусбанка».
«Возрастных ограничений для валютно-обменных операций нет. То есть формально обменять валюту может и взрослый, и ребенок», — уточнили в банке.
Однако все зависит как от возраста ребенка, так и от источника. Так, до 14 лет за детей сделки от их имени могут совершать лишь законные представители. Дети вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки по распоряжению средства, которые были предоставлены законными представителями или же с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения. Речь идет про так называемые карманные расходы.
В банке отмечают, что с 14 до 18 лет подросток вправе совершать сам сделки с письменного соглашения законных представителей. В указанном случае исключение составляет самостоятельное распоряжение своей стипендией, заработком или же иными собственными доходами. Исключением также является совершением мелких бытовых сделок.
В «Беларусбанке» напомнили, что документ, удостоверяющий личность, в момент обмена валюты не требует, если сумму небольшая и она не превышает установленные законодательством пороги. К примеру, 1000 базовых величин, или 42 000 рублей (в июле одна базовая величина составляет 42 рубля).
«И главное — банки не обязаны проверять, откуда у ребенка деньги, если речь идет об обычной валютно-обменной операции», — подчеркнули в банке.
Ранее мы писали, что карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля.
Тем временем ЕРИП сказал белорусам, как избежать отключений от системы с 1 августа 2025: «Иначе личный кабинет будет удален».
Кстати, Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.