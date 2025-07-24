Крупный белорусский банк сказал, могут ли дети самостоятельно менять валюту

Однако все зависит как от возраста ребенка, так и от источника. Так, до 14 лет за детей сделки от их имени могут совершать лишь законные представители. Дети вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки по распоряжению средства, которые были предоставлены законными представителями или же с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения. Речь идет про так называемые карманные расходы.