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Воспитанник «Зенита» Базилевский присоединился к тольяттинскому «Акрону»

19-летний полузащитник перебрался в местный клуб в статусе свободного агента. До этого участвовал в летних сборах «молодых и звонких».

19-летний полузащитник перебрался в местный клуб в статусе свободного агента. До этого участвовал в летних сборах «молодых и звонких».

Никита Базилевский — воспитанник петербургского «Зенита» из Нижневартовска. Также был в академиях «Тюмени» и казанского «Рубина». Становился чемпионом ЮФЛ-1 и призером молодежной лиги.

На взрослом уровне дебютировал за дубль «сине-бело-голубых» в июле прошлого года. Всего за вторую команду провел восемь матчей. Забил один гол.

Также выходил на летних сборах за тольяттинцев в матчах со «Знаменем Труда», СШОР «Химки» и костромским «Спартаком». Отличился в матче против вторых.

«Никита достаточно техничен и хорошо обучен тактически. Перспективный игрок, способный сыграть на разных позициях в атаке. Уверен, в нашем клубе сможет реализовать свой потенциал», — уточнил спортдиректор «Акрона» Антон Чистяков.

Недавно рассказывали, что «красно-черные» попрощались с узбекским полузащитником Шерзодом Эсановым.

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