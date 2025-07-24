Воспитанник «Зенита» Базилевский присоединился к тольяттинскому «Акрону»

19-летний полузащитник перебрался в местный клуб в статусе свободного агента. До этого участвовал в летних сборах «молодых и звонких».
Никита Базилевский — воспитанник петербургского «Зенита» из Нижневартовска. Также был в академиях «Тюмени» и казанского «Рубина». Становился чемпионом ЮФЛ-1 и призером молодежной лиги.
На взрослом уровне дебютировал за дубль «сине-бело-голубых» в июле прошлого года. Всего за вторую команду провел восемь матчей. Забил один гол.
Также выходил на летних сборах за тольяттинцев в матчах со «Знаменем Труда», СШОР «Химки» и костромским «Спартаком». Отличился в матче против вторых.
«Никита достаточно техничен и хорошо обучен тактически. Перспективный игрок, способный сыграть на разных позициях в атаке. Уверен, в нашем клубе сможет реализовать свой потенциал», — уточнил спортдиректор «Акрона» Антон Чистяков.
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