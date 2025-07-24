Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по физике

«На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них — высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов. Уверен, эти достижения станут отличной мотивацией для новых побед», — отметил Чернышенко.