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Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по физике

Школьники РФ завоевали 5 медалей на Международной олимпиаде по физике.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пятеро российских школьников завоевали три золотые и две серебряные медали на 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Золото получили Михаил Аронов и Иван Лукин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства в Москве. Серебряными медалистами стали Егор Кривощеков из лицея № 124 Алтайского края и Павел Руковчук из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

«На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них — высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов. Уверен, эти достижения станут отличной мотивацией для новых побед», — отметил Чернышенко.

Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO) — это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году в ней приняли участие более 400 школьников из 87 стран мира.

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