Российские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по физике

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пятеро российских школьников завоевали три золотые и две серебряные медали на 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Золото получили Михаил Аронов и Иван Лукин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства в Москве. Серебряными медалистами стали Егор Кривощеков из лицея № 124 Алтайского края и Павел Руковчук из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
«На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них — высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов. Уверен, эти достижения станут отличной мотивацией для новых побед», — отметил Чернышенко.
Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO) — это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году в ней приняли участие более 400 школьников из 87 стран мира.