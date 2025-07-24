В прокат выходит фильм Алексея Учителя «Прогулка» с Цыгановым и Пеговой

Разве что с оптимизмом у улыбчивых миллениалов дела тогда обстояли получше, чем у растерянных шестидесятников. Это только задним числом выяснилось, что нулевые тоже были оттепелью. В моменте все указывало на весну. (По-своему символично, что позднее оператор «Питер FM» Иван Гудков в очередной раз воссоединился с Цыгановым на съемках «Оттепели» Валерия Тодоровского.) Так что фильм целиком почти состоит из детской уверенности, что все будет хорошо, — и позволяет себе не слишком усердствовать в области непосредственно романтической комедии: оно там потом, после титров, как-нибудь само сложится, а пока можно просто подышать, погулять, поразглядывать прохожих. Вместо заветной встречи — разлитая в воздухе на нее надежда.