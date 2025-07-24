Выявлены гены, отвечающие за чувствительность человека к боли в спине

«Причина болей в спине оказалась куда более глубокой и многогранной, чем считалось ранее. По мере изучения вопроса выяснилось, что наибольший вклад вносят вовсе не гены, связанные исключительно со спиной или позвоночником, а те, которые отвечают за деятельность нервной системы. За ними следуют гены, задействованные в развитии костно-хрящевых структур позвоночника — их вклад намного скромнее, хотя они и оказывают определенное влияние на здоровье позвоночника. Замыкают список гены, участвующие в работе иммунной системы, но их роль в возникновении боли также ограничена», — цитирует издание научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Елизавету Елгаеву.