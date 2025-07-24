В Омскую область не пустили двух баранов и сожгли американские окорочка

За семь месяцев 2025 года, зарегистрировано 48 случаев возврата грузов на территорию Российской Федерации. Причина — оформленные ненадлежащим образом документы. Общий объем возвращенной продукции составил около 78 тонн. Также отправителям возвращены почти все задержанные животные и птица: 3588 голов птицы, 2 барана, 580 инкубационных яиц и один пчелопакет. На территорию сопредельного государства — Республику Казахстан — вернулись 14 партий небезопасной продукции общим весом почти 60 тонн и 9 голов декоративной птицы. Также были выявлены две попытки завести с территории Казахстана мясо птицы, произведенной в США. В соответствии с действующим законодательством, данный груз были изъят и уничтожен.