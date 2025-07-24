В Красноярском крае отец погибших от дихлофоса детей отказался от показаний

Как ранее писал «МК в Красноярске», адвокат Александр Гуртовенко сообщил, что отказ Виноградова от дачи показаний связан с тяжелыми воспоминаниями о трагедии. По словам адвоката, повторное переживание этих событий болезненно для отца. В суде были зачитаны его предыдущие показания.