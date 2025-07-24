В Красноярском крае отец погибших от дихлофоса детей отказался от показаний

Дмитрий Виноградов, отец четверых детей, скончавшихся от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка Красноярского края, отказался давать показания в суде. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Виноградов сослался на статью 51 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.
Ранее защита мужчины выражала сомнения в том, что причиной гибели детей стал именно дихлофос.
Как ранее писал «МК в Красноярске», адвокат Александр Гуртовенко сообщил, что отказ Виноградова от дачи показаний связан с тяжелыми воспоминаниями о трагедии. По словам адвоката, повторное переживание этих событий болезненно для отца. В суде были зачитаны его предыдущие показания.