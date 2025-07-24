«Мы находимся в центре города». Белорус показал в TikTok боровики, которые прямо сейчас растут в парках Минска

Белорус Александр Горбацевич похвастался в TikTok боровиками, которые собирает в парках Минска.
Видео было опубликовано 23 июля. Горбацевич рассказывал, что он находится в минском парке Челюскинцев, в котором сейчас растут оливково-бурые дубовики. Указанные грибы относятся к семейству боровиков и являются съедобными.
— При надавливании ножка синеет, а шапка — красная, — поясняет грибник.
Белорус похвастался в TikTok боровиками, которые собирает в парках Минска. Фото: скриншот с видео TikTok @skyforest.ai.
Специалисты, напомним, советуют не употреблять в пищу грибы, растущие в городе — в частности, во дворах и у проезжей части.
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