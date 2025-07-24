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«Мы находимся в центре города». Белорус показал в TikTok боровики, которые прямо сейчас растут в парках Минска

Белорус похвастался в TikTok боровиками, которые собирает в парках Минска.

Источник: Комсомольская правда

Белорус Александр Горбацевич похвастался в TikTok боровиками, которые собирает в парках Минска.

Видео было опубликовано 23 июля. Горбацевич рассказывал, что он находится в минском парке Челюскинцев, в котором сейчас растут оливково-бурые дубовики. Указанные грибы относятся к семейству боровиков и являются съедобными.

— При надавливании ножка синеет, а шапка — красная, — поясняет грибник.

Белорус похвастался в TikTok боровиками, которые собирает в парках Минска. Фото: скриншот с видео TikTok @skyforest.ai.

Специалисты, напомним, советуют не употреблять в пищу грибы, растущие в городе — в частности, во дворах и у проезжей части.

Тем временем житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok: «Рады даць не магу!».

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