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«Нужно сыграть в свою, сильную игру»: Адиев — о матче «Крыльев» с «Пари НН»

Главный тренер «зелено-бело-синих» уверен: встреча на своем поле с нижегородцами будет сложной.

Главный тренер «зелено-бело-синих» уверен: встреча на своем поле с нижегородцами будет сложной.

«Крылышки» примут «Пари НН» на «Солидарность Самара Арене» в пятницу вечером (6+). После первого тура хозяева идут на шестом месте с одним очком, гости замыкают таблицу с 0.

Недавно наставник нижегородцев заявил, что ожидает трудный матч. Теперь впечатлениями поделился главный тренер «КС» Магомед Адиев:

«Нужно сыграть в свою, сильную игру. Если получится, то шансы на победу значительно возрастут. Но нельзя скидывать (со счетов) соперника. Очень сложная встреча будет. Надеюсь, сможем проявить сильные качества и выиграть».

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: его подопечные пока нестабильны:

«В нашей игре много огрехов. В плане кадров приобрели нужных футболистов, здесь все стабилизировалось».

Ранее полузащитник самарцев Сергей Бабкин объяснил, чем Адиев как тренер отличается от Осинькина.

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