В Госдуме предложили маркировать тексты, созданные с помощью ИИ

«Количество СМИ, которые используют технологии ИИ, воруют, перерабатывают и выдают за свою просто на потоке информацию, которую делают редакции… На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст — человеком или искусственным интеллектом. Мне кажется, мы должны вводить какую-то обязательную маркировку текстов, статей, изображений», — сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».