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В Госдуме предложили маркировать тексты, созданные с помощью ИИ

Боярский предложил маркировать созданные с помощью ИИ тексты и статьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что следует ввести маркировку текстов, статей и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

«Количество СМИ, которые используют технологии ИИ, воруют, перерабатывают и выдают за свою просто на потоке информацию, которую делают редакции… На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст — человеком или искусственным интеллектом. Мне кажется, мы должны вводить какую-то обязательную маркировку текстов, статей, изображений», — сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Депутат добавил, что этот вопрос будет о чуждаться также на площадке комитета ГД.