Иркутская область возглавила рейтинг по компенсационному лесовосстановлению

Иркутская область стала лидером по объемам компенсационного лесовосстановления среди всех регионов России. В тройку лидеров также вошли Красноярский край, где работы выполнены на площади 1,3 тысячи гектаров, и Амурская область, где восстановлено 1,1 тысячи гектаров леса. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— Благодаря компенсационному лесовосстановлению удается поддерживать баланс выбытия и воспроизводства лесов. В Иркутской области за полгода эти работы проведены на площади 3,6 тысячи гектаров, — рассказали в министерстве лесного комплекса Иркутской области.
На текущий год запланировано провести компенсационное лесовосстановление на общей площади 6,2 тысячи гектаров, при этом уже поданы проекты на 5,6 тысячи гектаров. Помимо этого, лесопользователи активно занимаются агротехническими уходами за новыми лесными культурами, что способствует улучшению условий их приживаемости и роста.