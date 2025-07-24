Иркутская область возглавила рейтинг по компенсационному лесовосстановлению

На текущий год запланировано провести компенсационное лесовосстановление на общей площади 6,2 тысячи гектаров, при этом уже поданы проекты на 5,6 тысячи гектаров. Помимо этого, лесопользователи активно занимаются агротехническими уходами за новыми лесными культурами, что способствует улучшению условий их приживаемости и роста.