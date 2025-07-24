Машина сорвалась 70-метрового обрыва: женщина за рулем иномарки утонула в реке Юрюзань

Сегодня, 24 июля, в Караидельском районе Башкирии произошло страшное ДТП. Подробности рассказали пресс-службы МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Вблизи села Караяр автомобиль Hyundai Santa Fe сорвался с обрыва высотой 70 метров и упал в реку Юрюзань. Согласно предварительным данным, за рулем находилась 42-летняя женщина. В салоне также был 37-летний пассажир, которому удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины. Его доставили в больницу. Женщину, к сожалению, спасти не удалось — ее тело извлекли из воды очевидцы.
На месте работают сотрудники МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям призывает водителей быть предельно внимательными на опасных участках дорог, особенно в условиях сложного рельефа и плохой видимости.
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