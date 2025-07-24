Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина сорвалась 70-метрового обрыва: женщина за рулем иномарки утонула в реке Юрюзань

В Башкирии автоледи утонула после падения с обрыва в реку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 июля, в Караидельском районе Башкирии произошло страшное ДТП. Подробности рассказали пресс-службы МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Вблизи села Караяр автомобиль Hyundai Santa Fe сорвался с обрыва высотой 70 метров и упал в реку Юрюзань. Согласно предварительным данным, за рулем находилась 42-летняя женщина. В салоне также был 37-летний пассажир, которому удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины. Его доставили в больницу. Женщину, к сожалению, спасти не удалось — ее тело извлекли из воды очевидцы.

На месте работают сотрудники МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям призывает водителей быть предельно внимательными на опасных участках дорог, особенно в условиях сложного рельефа и плохой видимости.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.