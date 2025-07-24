В Пермском крае начал летать новый вертолет санавиации

Борт вертолета уже успели протестировать в деле. Он отправлялся в Чернушку и Кунгур, откуда были эвакуированы новорожденный малыш с матерью и пенсионерка с инфарктом миокарда. Пациенты были безопасно и быстро доставлены в Пермь и госпитализированы в профильные медицинские учреждения.