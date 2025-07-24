В Пермском крае начал летать новый вертолет санавиации

В год 90-летия службы санавиации в Пермском крае начал работу новый вертолет Ми-8. Он прилетел из Казани, где его построил холдинг «Вертолеты России» и провел необходимые летные испытания, — сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.
Данная модель вертолета вмещает четырех тяжелобольных лежачих пациентов. В нем есть все необходимое для оказания первой помощи: дефибриллятор, аппарат ЭКГ, прибор для искусственной вентиляции легких, оборудование для эндокардиальной стимуляции, средства иммобилизации при травмах и электронная система для дозированного введения лекарственных препаратов.
— Транспортировка пациентов по экстренным показаниям на вертолете позволяет в разы сократить время от приема вызова до госпитализации в профильное учреждение. Пермский край обладает большой территорией, нередко в помощи нуждаются жители самых отдаленных и труднодоступных мест, — отметили в краевом Минздраве.
Борт вертолета уже успели протестировать в деле. Он отправлялся в Чернушку и Кунгур, откуда были эвакуированы новорожденный малыш с матерью и пенсионерка с инфарктом миокарда. Пациенты были безопасно и быстро доставлены в Пермь и госпитализированы в профильные медицинские учреждения.