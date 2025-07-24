Опять пробки: Некоторые улицы Кишинева перекроют — придется объезжать

На некоторых улицах Кишинева снова будет приостановлено дорожное движение.
На улице Ливиу Деляну, на участке между улицами Алба Юлия и Николае Костин, включая перекресток между улицами Деляну-Костин, будет приостановлено движение с 24 июля, 19:00 по 25 июля, 10:00, а также на участке между улицами Костин и Балканским шоссе с 25 июля, 18:00 по 26 июля, 10:00.
Причина ограничения — проведение работ по восстановлению асфальтового покрытия.
Во время выполнения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Автобусы:
Маршрут № 6 будет перенаправлен по Балканскому шоссе, с разворотом на перекрёстке Балканском шоссе — Каля Ешилор, далее — по привычному маршруту.
Маршрут № 26 будет укорочен до улицы Алба Юлия, с разворотом на технологическом участке на этой улице.
Троллейбусы:
Маршрут № 33 будет укорочен до улицы Кодрилор, на пересечении с Балканского шоссе.
Маршрут № 38 будет курсировать следующим образом:
В направлении туда — по улицам Алба Юлия, Онисифор Гибу и Николае Костин, далее — по установленному маршруту.
В обратном направлении — по улицам Николае Костин, Онисифор Гибу и Алба Юлия.
Кроме того, в период с 28 июля по 11 августа 2025 года движение по улице Миорица будет частично (по полосам) ограничено из-за укладки тонкого битумного слоя типа Slurry Seal.
Водителям рекомендуется соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину в движении, не нарушая правила дорожного движения.