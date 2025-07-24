Опять пробки: Некоторые улицы Кишинева перекроют — придется объезжать

На улице Ливиу Деляну, на участке между улицами Алба Юлия и Николае Костин, включая перекресток между улицами Деляну-Костин, будет приостановлено движение с 24 июля, 19:00 по 25 июля, 10:00, а также на участке между улицами Костин и Балканским шоссе с 25 июля, 18:00 по 26 июля, 10:00.