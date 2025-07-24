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Выброшенный Солнцем протуберанец может вызвать магнитные бури в выходные

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность возникновения слабых бурь составляет 65%, а более сильных — 15%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Магнитные бури, вызванные выброшенным Солнцем небольшим протуберанцем, возможны на Земле в выходные. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«С Солнца в сторону Земли вчера был выброшен небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска. Объект наблюдался всю эту неделю и исчез со снимков вчера в начале дня. Часть плазмы протуберанца в процессе его разрушения была выброшена в сторону Земли, хотя и с невысокими скоростями» , — говорится в сообщении.

Предварительно, как отмечается в сообщении, в выходные с вероятностью 65% начнутся слабые магнитные бури (G1). Вероятность более сильных бурь составляет около 15%.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

«Влияния на прохождение радиосигналов, а также на функционирование космических аппаратов событие не окажет. Предварительно, вероятности полярных сияний для Москвы составляют менее 1%», — уточняется в сообщении.