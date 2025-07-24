Выброшенный Солнцем протуберанец может вызвать магнитные бури в выходные

«С Солнца в сторону Земли вчера был выброшен небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска. Объект наблюдался всю эту неделю и исчез со снимков вчера в начале дня. Часть плазмы протуберанца в процессе его разрушения была выброшена в сторону Земли, хотя и с невысокими скоростями» , — говорится в сообщении.