На Кубани подвели итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Тем, кто не смог пройти итоговую аттестацию, будет предоставлена возможность пересдать экзамены осенью. Девятиклассники смогут вернуться к обучению в школе или поступить в колледжи. Одиннадцатиклассники, не сдавшие обязательные предметы, будут пересдавать их для получения аттестата. Анна Минькова подчеркнула необходимость индивидуального сопровождения таких выпускников — от содействия в трудоустройстве до вовлечения в общественные проекты.