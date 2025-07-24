Греческий АЕЛ не будет подписывать контракт с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым

Средиземноморский клуб ныне не заинтересован в сотрудничестве с бывшим голкипером самарцев.
Ранее появилась информация о потенциальном переходе 26-летнего Ивана Ломаева в частный греческий коллектив АЕЛ из Ларисы. Инсайдер Иван Карпов писал, что стороны даже согласовали 2-летний контракт с зарплатой в 15 тыс. евро в месяц.
Однако руководитель футбольного департамента европейской команды заявил Sport24.ru, что она не планирует подписывать российского вратаря.
А другой бывший игрок «зелено-бело-синих» Гленн Бейл может продолжить карьеру в Бельгии. Защитника заметили в заявке «Антверпена».
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