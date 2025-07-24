Красноярский боец СВО освобожден из украинского плена

Житель Красноярского края освобожден из украинского плена в рамках российско-украинского обмена, который состоялся 23 июля. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
В своем Telegram-канале депутат отметил, что среди освобожденных пленных есть его земляк, делом которого он лично занимался. Речь идет об участнике специальной военной операции С. 1998 года рождения, из Красноярска.
Швыткин выразил благодарность военному ведомству и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой за помощь в освобождении бойца.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае увеличили выплаты контрактникам до 1 миллиона рублей. По инициативе губернатора Михаила Котюкова, размер выплаты был увеличен для граждан, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России или войсках национальной гвардии.