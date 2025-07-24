Губернатор Игорь Кобзев проверил ход строительства теплового луча в Иркутске

Напомним: крупнейший за последние годы инфраструктурный проект, предполагающий строительство новых инженерных коммуникаций для обеспечения теплом, качественным водоснабжением и водоотведением большого района Правобережного округа города был начат в 2023 году. Работы ведутся на нескольких улицах, в настоящий момент они завершены на 75%. По плану все должно быть готово к 1 ноября этого года. Запуск теплового луча позволит не только закрыть большую часть местных котельных и таким образом улучшить экологию, но и даст толчок к комплексному развитию территории, в том числе строительству современных жилых домов и новых социальных учреждений. Все это стало возможным благодаря получению инфраструктурного бюджетного кредита.