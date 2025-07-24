Заводское шоссе в Самаре еще не сдали во временную эксплуатацию с 2020 года

23 июля в департаменте градостроительства Самары сообщили, что в настоящее время ведутся работы по передаче объекта во временную эксплуатацию, после чего будут устранены все имеющиеся недостатки. При этом ранее чиновники обещали завершить этот этап до конца июня текущего года.