Заводское шоссе в Самаре еще не сдали во временную эксплуатацию с 2020 года

Жители Самары обратились к властям с вопросом о сроках завершения ремонта Заводского шоссе. В комментариях к одному из постов губернатора в социальных сетях горожане отметили отсутствие освещения и ливневой канализации на участке дороги, что регулярно приводит к аварийным ситуациям.
23 июля в департаменте градостроительства Самары сообщили, что в настоящее время ведутся работы по передаче объекта во временную эксплуатацию, после чего будут устранены все имеющиеся недостатки. При этом ранее чиновники обещали завершить этот этап до конца июня текущего года.
Стоит отметить, что сроки сдачи Заводского шоссе в эксплуатацию неоднократно переносились, начиная с 2020 года. За это время бюджет реконструкции дороги приблизился к отметке в один миллиард рублей.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.