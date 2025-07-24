За долги омича нелепо пострадал житель из другого региона

Вмешательство прокуратуры Омского района понадобилось, чтобы исправить ошибку омских судебных приставов. Они ошибочно идентифицировали по исполнительному производству в качестве должника невиновного жителя Краснодарского края. К несчастью, он имел аналогичные фамилию, имя, отчество и дату рождения реального должника — жителя Омской области. И омские судебные приставы применили меры не к реальному должнику, а к несчастному краснодарцу, на автомобиль которого был наложен запрет на совершение регистрационных действий. И только благодаря вмешательству омских прокуроров, справедливость была восстановлена.