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С 1 сентября в Ростовской области планируют изменить госпошлины на автоуслуги

Донских водителей предупредили о планах по увеличению госпошлин в сфере транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области, как и по всей стране, должен вступить в силу закон, связанный с изменением пошлин за транспортные услуги. Соответствующее решение в трех чтениях рассматривали депутаты Госдумы.

Речь идет о плате за регистрацию транспорта, выдачу водительских удостоверений, техосмотр и другие процедуры. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что корректировка тарифов потребовалась из-за того, что они не менялись с 2014 года.

Получение национального водительского удостоверения будет стоить 4 тысячи рублей. Права нового образца обойдутся в 6 тысяч рублей. Вырастут тарифы за выдачу свидетельств о регистрации транспортного средства и о безопасности конструкции. Оформление паспорта транспортного средства подорожает с 800 до 1200 рублей.

Законопроект вводит и новые платежи. Например, при прохождении техосмотра платить придется не только за ТО, но и дополнительно за получение диагностической карты.

Ожидается, что новые тарифы принесут в федеральный бюджет дополнительно 28,2 млрд рублей в год.

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