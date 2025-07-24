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В Новосибирске пьяный блогер обматерил сотрудников ДПС

Все происходящее попало на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске автомобильный блогер известный, как «Тема Безномеров» катался по городу нетрезвым со своим товарищем на пассажирском сидении. В какой-то момент их остановили патрульные. В момент диалога с инспекторами блогер излился в словесных оскорблениях в адрес сотрудников ГАИ. Блогер назвал инспектора «терпилой» и искренне удивлялся, как тот «решился» их остановить.

Все происходящее он снял на видео и обещал сотруднику ДПС славу в интернете. Однако позднее кадры исчезли со страниц социальных сетей блогера.