В Новосибирске пьяный блогер обматерил сотрудников ДПС

В Новосибирске автомобильный блогер известный, как «Тема Безномеров» катался по городу нетрезвым со своим товарищем на пассажирском сидении. В какой-то момент их остановили патрульные. В момент диалога с инспекторами блогер излился в словесных оскорблениях в адрес сотрудников ГАИ. Блогер назвал инспектора «терпилой» и искренне удивлялся, как тот «решился» их остановить.