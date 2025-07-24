По делу Королева о создании «Белой масти» проходят еще четыре человека

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По уголовному делу националиста Николая Королева о создании террористического сообщества «Белая масть» проходят еще четыре человека, в том числе предполагаемый руководитель группировки, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
«Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества (“Белая масть” — ред.) Артему Цеппу и его участникам Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову», — сказал Бастрыкин.
Следствием установлено, что в 2016 году в Москве Цепп создал террористическое сообщество для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, в которое вовлек Белкова, Королева, Королеву, Филиппова и иных приверженцев националистических взглядов.
В 2016—2022 годах фигуранты публиковали в соцсетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также возбуждением ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.
«Цеппу, Филиппову, Белкову, Королевой и Королеву в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях», — добавил Бастрыкин.