15-летний мальчик на питбайке столкнулся в Уфе с иномаркой

Вчера, 23 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссового мотоцикла и автомобиля. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 15-летний школьник, не имеющий водительского удостоверения, за рулем питбайка Avantis столкнулся с Toyota Camry.
Родителей подростка вызвали на место ДТП, после чего несовершеннолетний был отстранен от управления мотоциклом. Транспортное средство отправили на спецстоянку.
Материалы по факту случившегося передали в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В ГАИ напомнили, что управление мототехникой требует водительского удостоверения и соответствующих навыков. Родителям настоятельно рекомендуется не допускать подобных ситуаций и объяснять детям правила безопасности на дорогах.
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