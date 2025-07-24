Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летний мальчик на питбайке столкнулся в Уфе с иномаркой

В Уфе 15-летний питбайкер столкнулся Toyota Camry.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 июля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссового мотоцикла и автомобиля. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 15-летний школьник, не имеющий водительского удостоверения, за рулем питбайка Avantis столкнулся с Toyota Camry.

Родителей подростка вызвали на место ДТП, после чего несовершеннолетний был отстранен от управления мотоциклом. Транспортное средство отправили на спецстоянку.

Материалы по факту случившегося передали в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ГАИ напомнили, что управление мототехникой требует водительского удостоверения и соответствующих навыков. Родителям настоятельно рекомендуется не допускать подобных ситуаций и объяснять детям правила безопасности на дорогах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.