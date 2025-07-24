Ушел из жизни Михаил Кожевников: главный архитектор Челябинской области, создатель системы градостроительства региона

На 73-м году жизни скончался Михаил Кожевников — выдающийся градостроитель, создатель системы регулирования застройки Челябинской области. Об этом сообщило министерство архитектуры региона.
— Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим удивительно умным, отзывчивым, увлеченным и уважаемым человеком, настоящим виртуозом своего дела, — рассказали в министерстве. — Более чем 40-летняя профессиональная деятельность Михаила Александровича, высокая работоспособность, ответственность и коммуникабельность снискали ему уважение специалистов и руководителей органов архитектуры и градостроительства Челябинской области.
Ключевые вехи карьеры:
— 1978−1997 — путь от инженера до замдиректора института «Челябинский Промстройпроект»;
— 1997−2003 — руководящие должности в Главархитектуре Челябинска;
— 2009−2016 — начальник управления архитектуры и градостроительства области, главный архитектор Минстроя.
Заслуги:
— Участие в проектировании более 100 объектов;
— Создание научных методик в градостроительстве;
— Награжден знаком «За заслуги перед Челябинской областью» за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие архитектуры и градостроительства региона, был удостоен множества государственных, ведомственных и областных наград.
Прощание с Михаилом Кожевниковым состоится 25 июля в 13:40 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). Коллектив министерства выражает соболезнования семье и коллегам.