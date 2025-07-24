Ушел из жизни Михаил Кожевников: главный архитектор Челябинской области, создатель системы градостроительства региона

— Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим удивительно умным, отзывчивым, увлеченным и уважаемым человеком, настоящим виртуозом своего дела, — рассказали в министерстве. — Более чем 40-летняя профессиональная деятельность Михаила Александровича, высокая работоспособность, ответственность и коммуникабельность снискали ему уважение специалистов и руководителей органов архитектуры и градостроительства Челябинской области.