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Ушел из жизни Михаил Кожевников: главный архитектор Челябинской области, создатель системы градостроительства региона

Ушел из жизни экс-глава управления архитектуры Челябинской области Михаил Кожевников.

Источник: министерство архитектуры Челябинской области

На 73-м году жизни скончался Михаил Кожевников — выдающийся градостроитель, создатель системы регулирования застройки Челябинской области. Об этом сообщило министерство архитектуры региона.

— Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим удивительно умным, отзывчивым, увлеченным и уважаемым человеком, настоящим виртуозом своего дела, — рассказали в министерстве. — Более чем 40-летняя профессиональная деятельность Михаила Александровича, высокая работоспособность, ответственность и коммуникабельность снискали ему уважение специалистов и руководителей органов архитектуры и градостроительства Челябинской области.

Ключевые вехи карьеры:

— 1978−1997 — путь от инженера до замдиректора института «Челябинский Промстройпроект»;

— 1997−2003 — руководящие должности в Главархитектуре Челябинска;

— 2009−2016 — начальник управления архитектуры и градостроительства области, главный архитектор Минстроя.

Заслуги:

— Участие в проектировании более 100 объектов;

— Создание научных методик в градостроительстве;

— Награжден знаком «За заслуги перед Челябинской областью» за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие архитектуры и градостроительства региона, был удостоен множества государственных, ведомственных и областных наград.

Прощание с Михаилом Кожевниковым состоится 25 июля в 13:40 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). Коллектив министерства выражает соболезнования семье и коллегам.