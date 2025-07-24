На Припять вернулся хищник, которого не видели в Беларуси почти век (видео)

До сих пор европейского лесного кота считали одним из самых трудноуловимых хищников семейства кошачьих. Исторически он обитал на белорусской территории ― встречался в Беловежской пуще, на Полесье, на территориях нынешних Гродненского и Минского регионов, однако в последний раз попался на глаза людям в 1927 году на землях современного Борисовского района и с тех пор считался вымершим.