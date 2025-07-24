На Припять вернулся хищник, которого не видели в Беларуси почти век (видео)

Дикий зверь попал в объектив фотоловушки в Припятском нацпарке 16 июня ― благодаря высокому качеству видео ученые достоверно опознали в нем европейского лесного кота ― он существенно крупнее домашних кошек, серовато-желтого дымчатого окраса с более плотным мехом, а также более коротким, толстым и пушистым хвостом с поперечными полосками и темным кончиком.
Подтвердить, что попавшийся в фотоловушку экземпляр не является гибридом, ученые собираются при помощи генетического анализа шерсти, найденной на месте его появления. Для этого в нацпарке поставят дополнительные фото и видеокамеры, а также специальные чесальные столбики с привлекающим кошек запахом.
До сих пор европейского лесного кота считали одним из самых трудноуловимых хищников семейства кошачьих. Исторически он обитал на белорусской территории ― встречался в Беловежской пуще, на Полесье, на территориях нынешних Гродненского и Минского регионов, однако в последний раз попался на глаза людям в 1927 году на землях современного Борисовского района и с тех пор считался вымершим.
В июне 2017 года хищника, похожего на европейского лесного кота, заметили в Полесском радиационном заповеднике. Однако тогда достоверно подтвердить, что это именно лесной кот, не удалось, ученые посчитали, что кот ушел на территорию соседней Украины, где ранее встречался довольно часто.
Однако сейчас в Припятском нацпарке считают, что эта заповедная территория может стать основным местом обитания лесного кота.