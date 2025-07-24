В Иркутской области благоустраивают 79 территорий

В Иркутской области полным ходом идут работы по благоустройству дворов и общественных пространств, вошедших в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего на территории Приангарья в текущем году будет реализовано 79 таких проектов. Кроме того, еще девять проектов получили финансирование после победы во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил ход работ на одном из таких объектов. Это площадь Декабристов в Иркутске. Согласно проекту, здесь должен появиться мемориал «Аллея памяти». Появятся гранитные стелы с бронзовыми барельефами и скульптурная композиция «Дед, Отец, Сын». Территория участвовала во всероссийском голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Тогда за нее проголосовало более 12 тысяч человек.
— Уверен, что площадь станет местом, куда будут приходить и молодожёны, и подрастающее поколение, чтобы почтить память тех, кто погиб во имя нашего мира, — отметил Игорь Кобзев.
Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов, с инициативой благоустройства площади Декабристов и создания такого мемориального комплекса выступили местные жители, при его разработке учитывались их пожелания. Общая стоимость работ составит более 80 млн рублей, средства выделены из бюджетов всех уровней. Работы должны быть завершены в ноябре 2025 года.