В Иркутской области благоустраивают 79 территорий

В Иркутской области полным ходом идут работы по благоустройству дворов и общественных пространств, вошедших в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего на территории Приангарья в текущем году будет реализовано 79 таких проектов. Кроме того, еще девять проектов получили финансирование после победы во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.