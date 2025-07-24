Ливень с грозой накрыл центр Москвы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ливень, сопровождаемый сильным ветром и грозой, обрушился на центр Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень наблюдается, в частности, в районе Охотного ряда и на Зубовском бульваре. Сильный дождь начался внезапно, за короткий промежуток времени от залпового ливня на дорогах образовались реки.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы.