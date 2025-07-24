Из-за ремонта теплосетей в Уфе перестанут работать два трамвая

В Уфе с 00:00 25 июля до 23:00 27 июля будет приостановлено движение трамваев № 5 и № 16. Ограничения, как сообщает пресс-служба городской администрации, связаны с реконструкцией тепловой магистрали на улице Гафури (участок между домами № 21 и № 25) с пересечением улиц Свердлова и Коммунистической.