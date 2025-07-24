Создан подход для оценки риска повреждений сердца и сосудов при химиотерапии

Для разработки этой системы исследователи проследили за тем, как химиотерапия повлияла на здоровье сердца и сосудов у 59 больных, у которых была выявлена лимфома или множественная миелома, две часто встречающихся разновидности рака крови. В процессе этих наблюдений исследователи также собрали образцы крови пациентов и сопоставили то, как различалась концентрация 98 присутствующих в ней молекул у больных, хорошо перенесших терапию и переживших серьезные побочные эффекты.