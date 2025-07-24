Омичам разрешат смещать сроки и виды капремонта

«Проектом закона предлагается установить, что изменения в региональную программу вносятся на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества на более поздний период и (или) сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании пунктов 1−6 ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации. Также проектом закона предлагается уточнить, что критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества, установленные ст. 14 Закона № 1568−03, применяются не только при формировании региональной программы, но и при внесении в нее изменений», — указано в пояснительной записке.