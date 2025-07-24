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Омичам разрешат смещать сроки и виды капремонта

Об этом стало известно в четверг, 24 июля 2025 года.

Источник: Freepik

Законодательное собрание Омской области приняло изменения в закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Новые нормы уточняют порядок внесения изменений в региональную программу капремонта и критерии очередности проведения работ.

Как поясняется в документах, поправки направлены на «уточнение оснований внесения изменений в региональную программу капитального ремонта». Теперь изменения будут вноситься на основании решений собственников о переносе сроков или сокращении перечня работ, а также с учетом положений Жилищного кодекса РФ.

«Проектом закона предлагается установить, что изменения в региональную программу вносятся на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества на более поздний период и (или) сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании пунктов 1−6 ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации. Также проектом закона предлагается уточнить, что критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества, установленные ст. 14 Закона № 1568−03, применяются не только при формировании региональной программы, но и при внесении в нее изменений», — указано в пояснительной записке.

По всей видимости, это позволит более гибко распределять средства и учитывать реальные потребности домов.

Для жителей области изменения означают следующее: больший учет мнения собственников при корректировке сроков и видов работ, механизм формирования очереди на капремонт должен стать прозрачней. Закон вступит в силу после подписания губернатором Виталием Хоценко. Он синхронизирует региональные нормы с федеральным законодательством и практикой других субъектов РФ.