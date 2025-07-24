Осужден пермяк, стрелявший в соседа из пневматического оружия

Преступление произошло в садовом некоммерческом товариществе в сентябре прошлого года. В конфликт были втянуты дачники, проживающие по соседству. Одни из них, по мнению других, по вечерам слишком громко слушали музыку и мешали отдыхать и наслаждаться природой. Выяснение отношений между сторонниками тишины и любителями музыки закончилось стрельбой из пневматического оружия.