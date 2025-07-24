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Осужден пермяк, стрелявший в соседа из пневматического оружия

Краснокамский городской суд признал ранее не судимого 54-летнего жителя Перми виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Краснокамский городской суд признал ранее не судимого 54-летнего жителя Перми виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление произошло в садовом некоммерческом товариществе в сентябре прошлого года. В конфликт были втянуты дачники, проживающие по соседству. Одни из них, по мнению других, по вечерам слишком громко слушали музыку и мешали отдыхать и наслаждаться природой. Выяснение отношений между сторонниками тишины и любителями музыки закончилось стрельбой из пневматического оружия.

Пермяк пришел к соседу на участок, достал из-за пояса брюк пистолет и не менее восьми раз выстрелил в голову, шею и туловище 36-летнего оппонента. Тот получил различные травмы, которые впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Фигурант не хотел признавать себя виновным, лгал и пытался запутать следствие. Но под давлением собранных улик и показаний свидетелей пермяк признал свою вину и раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.