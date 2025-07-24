25 дорог обновят за выделенные средства в Кагальницком районе Ростовской области

— По капремонту дороги в станице Кагальницкой вы уже дали поручение. Документы подготовили, надеюсь, объект попадет в бюджет 2026 года. Есть еще один проект — обустройство тротуара и освещения в хуторе Николаевском. Жителям хутора, чтобы добраться до соцобъектов, необходимо идти около 4 км по проезжей части. Проект есть, положительное заключение госэкспертизы есть. Стоимость — более 58 млн рублей, — рассказал Владимир Бартеньев.