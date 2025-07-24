25 дорог обновят за выделенные средства в Кагальницком районе Ростовской области

В 2025 году в Кагальницком районе Ростовской области должны отремонтировать 25 дорог. Об этом стало известно по итогам встречи врио губернатора региона Юрия Слюсаря и районного главы Владимира Бартеньева.
В этом году планируется капремонт проезжей части между поселками Двуречье и Светлый, а также обновление четырех дорог внутри Мокрого Батая, Двуречья, Кировской и Хомутовской. На эти работы выделено более 53 млн рублей. Сейчас идет приемка объектов. Еще 26 млн рублей направили на текущий ремонт 20 дорог.
Кроме этого, глава района попросил поддержать два новых проекта.
— По капремонту дороги в станице Кагальницкой вы уже дали поручение. Документы подготовили, надеюсь, объект попадет в бюджет 2026 года. Есть еще один проект — обустройство тротуара и освещения в хуторе Николаевском. Жителям хутора, чтобы добраться до соцобъектов, необходимо идти около 4 км по проезжей части. Проект есть, положительное заключение госэкспертизы есть. Стоимость — более 58 млн рублей, — рассказал Владимир Бартеньев.
Донской глава поручил проработать вопрос с минтрансом региона.
— Такие участки надо делать в первую очередь. В 2026 году проект нужно реализовать, — отметил Юрий Слюсарь.
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