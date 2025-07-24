Иркутские студенты создали собственные БПЛА для научных исследований

Студенты факультета бизнес-коммуникаций и информатики Иркутского государственного университета разработали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для проведения научных исследований. Стоит отметить, что их работы проходили под руководством сотрудников Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН). Совместно со студентами они также создали программное обеспечение для управления этими дронами. Об этом КП-Иркутск рассказали в Институте солнечно-земной физики.
— Ничего не оставалось, как собрать собственный БПЛА и создать для него программное обеспечение самостоятельно, — рассказал Валентин Лебедев, заведующий лабораторией радиофизических методов диагностики околоземного космического пространства ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук.
По словам Валентина Лебедева, готовые аппараты имели ограничения по высоте и дальности полета, а также не могли оперативно реагировать на изменения в ветровой обстановке. Кроме того, программное обеспечение было адаптировано только под конкретную модель дрона.