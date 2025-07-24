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Бывшего вице-мэра Набережных Челнов Давлетшина оправдали

Ему грозило пять лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Суд Набережных Челнов оправдал бывшего вице-мэра города Рамиза Давлетшина, который четыре года находился в розыске. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в крупном размере.

В первый раз Давлетшин был задержан в 2020 году и отправлен под домашний арест. Оттуда он сбежал. Поймали экс-чиновника только в 2024-м на границе с Казахстаном.

Рамиз Давлетшин был вице-мэром Набережных Челнов с 1998 по 1999 год. Ему грозило до пяти лет колонии общего режима по инкриминируемому преступлению.