«Пошел хищник!»: омичи вылавливают крупных щук и судаков

На опубликованной фотографии девять крупных щук и приличных по размеру судаков. Еле влезшие в стандартную кухонную раковину огромные щуки — улов еще одного омского рыболова, добывшего хищников в Нововаршавском районе. Полуторакилограммовая щука попалась омскому спортсмену в черте города, на реке Омка. А совсем крупные трофеи — несколько пятикилограммовых щук и один двухкилограммовый судак — достались любителям спиннинговой ловли в Знаменском районе.