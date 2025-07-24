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«Пошел хищник!»: омичи вылавливают крупных щук и судаков

Крупная хищная рыба попадается омским рыболовам по всей территории Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В телеграм-канале «Рыбалка в Омске» омичи активно публикуют фотоотчеты об успешной ловле хищной рыбы. Щуки и судаки попадаются спиннингистам на всей территории Омской области.

«Усть-Ишим. Деревня Ашеваны. Река Ишим. На рыбалке провел не более часа», — сообщает омич.

На опубликованной фотографии девять крупных щук и приличных по размеру судаков. Еле влезшие в стандартную кухонную раковину огромные щуки — улов еще одного омского рыболова, добывшего хищников в Нововаршавском районе. Полуторакилограммовая щука попалась омскому спортсмену в черте города, на реке Омка. А совсем крупные трофеи — несколько пятикилограммовых щук и один двухкилограммовый судак — достались любителям спиннинговой ловли в Знаменском районе.