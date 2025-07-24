В Перми началось строительство нового этапа улицы Строителей

Вдоль новой дороги разместится семь новых остановочных площадок с павильонами, из них шесть будут организованы с нуля, для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж “Спартак” обновят, а на другой стороне шоссе Космонавтов (по направлению к ЦКР) сделают аналогичную.