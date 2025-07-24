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В Перми началось строительство нового этапа улицы Строителей

В Перми приступили к возведению очередного участка улицы Строителей — от ул.

В Перми приступили к возведению очередного участка улицы Строителей — от ул. Малкова до шоссе Космонавтов. Это этап 4.1 строительства новой автомагистрали, он подразумевает возведение новой дороги и реконструкцию путепровода по шоссе Космонавтов.

На новом участке рабочие уже переустраивают инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, газопровод и теплосеть, рассказали в краевом минтрансе. Параллельно идет устройство основания будущей дороги — всех ее конструктивных слоев.

Проект также включает строительство тротуаров и велодорожек, установку освещения, системы отведения воды с проезжей части и новой ливневой канализации, обустройство которой уже началось.

Вдоль новой дороги разместится семь новых остановочных площадок с павильонами, из них шесть будут организованы с нуля, для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж “Спартак” обновят, а на другой стороне шоссе Космонавтов (по направлению к ЦКР) сделают аналогичную.

Вдоль магистрали появятся шумозащитные экраны — в районе жилой застройки и у школы № 120, рабочие уже устанавливают фундамент под них.

С дороги будет несколько съездов — на улицы Вавилова, Малкова, Рабочую, а также развязку в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворот на «Морион».

Работы этапа 4.1 планируется завершить в 2028 году.